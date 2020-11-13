«Самолет лежит на брюхе»: появилось видео с места аварийной посадки АН-124 в Новосибирске

Из двигателя самолета шел дым. Фото: «АСТ-54»

У КП-Новосибирск появилось видео с места аварийной посадки АН-124 в Новосибирске. На кадрах видно, что у самолета сломаны шасси, и он лежит на брюхе. По официальной информации никто не пострадал.

Также в соцсети появилось видео, как самолет взлетал. На кадрах видно, что борт поднимается медленно и тяжело.

— Давай, давай, родной! Это один из самых больших самолетов в мире, — комментирует автор видео за кадром.

Также очевидцы сняли момент, как борт заходит на посадку. Видно, что от борта идет дым.

Напомним. ЧП случилось в новосибирском «Толмачево» 13 ноября. Там аварийно сел грузовой АН-124. По официальной информации на его борту было 14 человек. Они не пострадали. По словам очевидцев, при взлете послышался хлопок, вниз полетели запчасти, а потом пошел дым из двигателя.

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