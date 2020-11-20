Экс-председателю комитета по рекламе мэрии Новосибирска продлили арест на месяц

Суд продлил срок содержания Дмитрия Лобыни под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшему председателю комитета по рекламе и информации мэрии Новосибирска Дмитрию Лобыне продлили срок содержания под стражей. Его оставят в СИЗО еще на один месяц.

— Срок содержания под стражей Лобыни Д. С. продлен до 25 декабря 2020 года, в сумме составив 3 месяца, — сообщили на сайте Центрального районного суда.

Напомним, силовики задержали чиновника 25 сентября. Его подозревают в даче взятки в 200 тысячи рублей. Позже суд арестовал его на два месяца, до 25 ноября. В середине октября задержали предполагаемую посредницу Лобыни Галину Магизову — главного специалиста комитета по рекламе и информации мэрии Новосибирска. Ее заключили под стражу до 7 декабря.

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