В Новосибирске арестовали посредницу главы комитета по рекламе - она передавала взятку чиновнику

Следователи считают Галину Магизову посредницей Дмитрия Лобыни. Фото: Андрей КОПАЛОВ

13 октября Центральный районный суд почти на 2 месяца отправил под стражу Галину Магизову. Следователи предполагают, что она была посредницей в передаче взятки Дмитрию Лобыне — председателю комитета по рекламе.

— Рассмотрено ходатайство Следственного комитета РФ по НСО. Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 13 октября в отношении обвиняемой Магизовой Г. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 25 суток, то есть до 7 декабря 2020 года, — сообщили на сайте суда.

Галина Магизова — главный специалист комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска. Она была подчиненной Дмитрия Лобыни, которого задержали по подозрению во взяточничестве 25 сентября.

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