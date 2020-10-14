В Новосибирске арестовали посредницу главы комитета по рекламе - она передавала взятку чиновнику

Следователи считают Галину Магизову посредницей Дмитрия Лобыни.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
13 октября Центральный районный суд почти на 2 месяца отправил под стражу Галину Магизову. Следователи предполагают, что она была посредницей в передаче взятки Дмитрию Лобыне — председателю комитета по рекламе.
— Рассмотрено ходатайство Следственного комитета РФ по НСО. Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 13 октября в отношении обвиняемой Магизовой Г. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 25 суток, то есть до 7 декабря 2020 года, — сообщили на сайте суда.
Галина Магизова — главный специалист комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска. Она была подчиненной Дмитрия Лобыни, которого задержали по подозрению во взяточничестве 25 сентября.
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