Стало известно, за что арестовали председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска

Следовали выясняют обстоятельства произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 26 сентября, стало известно, за что арестовали председателя комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска Дмитрия Лобыню. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

— По версии следствия, 14 сентября 2020 года представитель одной из организаций обратилась к чиновнику мэрии с заявлением о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам. В целях получения положительного решения последний сообщил, что необходимо перечислить на расчетный счет подконтрольной ему организации денежные средства в размере 200 тысяч рублей, — сообщает Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ.

Сейчас Дмитрия Лобыню взяли под стражу на два месяца. Следователи еще проводят проверку. Напомним, что силовики задержали мужчину накануне, 25 сентября.

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