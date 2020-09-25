В Новосибирске задержали председателя комитета по рекламе

Главу комитета по рекламе задержали силовики.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
25 сентября в Новосибирске задержали председателя комитета рекламы и информации мэрии Дмитрия Лобыню. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова
— Дмитрия Лобыню задержали сегодня, но подробностей я не знаю, — сообщила Анна Терешкова «КП-Новосибирск».
Дмитрий Лобыня — член КПРФ, Чемпион России по толканию ядра. С 2010 года он участвовал в выборах в горсовет и Заксобрание Новосибирской области. Должность председателя комитета по рекламе и информации мэрии Новосибирска занял в мае 2017 года.
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