«Редкое безобразие»: академик Асеев хочет подать жалобу на арест его имущества

Бывший председатель СО РАН академик Александр Асеев собирается обжаловать решение суда об аресте своего имущества: автомобиля и коттеджа за 46 миллионов рублей. Арест наложили в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

— Как рассказал сам Александр Асеев, об аресте имущества он узнал только через две недели из новостей, так же, как до этого — о возбуждении уголовного дела. «Если к академику и бывшему председателю СО РАН такое отношение, то что говорить об обычных гражданах? Редкое безобразие», — передает его слова издание «ЧС-Инфо».

Напомним, уголовное дело было возбуждено в связи с незаконной приватизацией коттеджа в 2015 году. Александр Асеев переписал элитное жилье на свою дочь, которая жила во Франции. Суд наложил арест 30 октября 2020 года на 2 месяца. Коттеджем и машиной пользоваться можно, но нельзя их продавать или совершать другие подобные действия.

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