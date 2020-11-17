В Новосибирске поиски 85-летнего пенсионера в синем берете, завершились трагедией

Пенсионера искали с 14 ноября. Фото: «Лиза Алерт»

Во вторник, 17 ноября, стало известно, что 85-летнего пенсионера в синем берете нашли мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Дедушка обнаружен не в больнице, на месте работают полицейские, дополнительных комментариев пока не будет, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Напомним, пенсионер пропал 14 ноября. Он собирался с родными на прогулку. Но не стал дождаться, пока они оденутся, и пошел на улицу. Когда родные вышли на улицу, мужчины там не было. Пенсионер пропал во второй раз. Ранее он исчезал в середине сентября. Дедушка пошел в аптеку и не вернулся домой. Спустя некоторое время он сам вернулся, но где был, не помнил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Собирался гулять с родными и раньше их вышел на улицу»: в Новосибирске исчез 85-летний пенсионер в синем берете.

Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт». (подробнее)

Новосибирец таинственно исчез после того, как сходил в аптеку.

Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт». (подробнее)