«Собирался гулять с родными и раньше их вышел на улицу»: в Новосибирске исчез 85-летний пенсионер в синем берете

В центре Новосибирска потерялся пенсионер. Фото: «Лиза Алерт»

В Центральном районе Новосибирска исчез 85-летний пенсионер Евгений Петрович Ставский. Он ушел из дома днем 13 ноября и до сих пор о нем ничего неизвестно. Родные не смогли найти его сами.

— У мужчины проблема с памятью. Он ушел из дома, пока его родные в коридоре собирались на прогулку. Когда они вышли на улицу, он уже скрылся из виду, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Примет мужчины: рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые средней длины.

Был одет в черную кожаную куртку, серую кофту, черные брюки, черные туфли и светло-синий берет. С собой у него была сумка.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

Напомним, в сентябре сибиряк уже терялся. Он исчез, когда пошел в аптеку. Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт». Пенсионер сам вернулся, но он не помнил, как он оказался дома: то ли он сам пришел, то ли люди привели. Это происшествие для родных стало первым сигналом к тому, что мужчина перестает ориентироваться во времени.

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