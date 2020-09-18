Новосибирец таинственно исчез после того, как сходил в аптеку

Пенсионер потерялся в Центральном районе Новосибирска. Фото: «Лиза Алерт»

В пятницу, 18 сентября, в Центральном районе Новосибирск пропал 85-летний Евгений Петрович Ставский. Мужчина пошел в аптеку, купил там лекарство и исчез.

Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Родные обратились в полицию и к нам за помощью, так как мужчина не появился дома. На место выехали первые экипажи. Нужно посмотреть камеры и понять, в какую сторону двигался мужчина. Также обзваниваем больницы. Ранее мужчина не терялся. Но определенные проблемы с памятью в бытовых ситуациях случались. Передвигается медленно, есть проблемы со слухом, может не откликнуться на свое имя, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Примет мужчины: рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые средней длины.

Пенсионер носит усы.

Был оде в черную кожаную куртку, серые брюки и черный берет.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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