Новосибирец таинственно исчез после того, как сходил в аптеку

Пенсионер потерялся в Центральном районе Новосибирска. Фото: «Лиза Алерт»
В пятницу, 18 сентября, в Центральном районе Новосибирск пропал 85-летний Евгений Петрович Ставский. Мужчина пошел в аптеку, купил там лекарство и исчез.
Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
— Родные обратились в полицию и к нам за помощью, так как мужчина не появился дома. На место выехали первые экипажи. Нужно посмотреть камеры и понять, в какую сторону двигался мужчина. Также обзваниваем больницы. Ранее мужчина не терялся. Но определенные проблемы с памятью в бытовых ситуациях случались. Передвигается медленно, есть проблемы со слухом, может не откликнуться на свое имя, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Примет мужчины: рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые средней длины.
Пенсионер носит усы.
Был оде в черную кожаную куртку, серые брюки и черный берет.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru