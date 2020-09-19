Завершены поиски новосибирца, который пропал по дороге с аптеки

Новосибирец, пропавший после похода в аптеку, оказался дома. Фото: «Лиза Алерт»

В субботу, 19 сентября, стала известна судьба пропавшего в Центральном районе 85-летнего мужчины. Он сходил в аптеку и исчез. Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт».

— Дедушка не помнит, как он оказался дома: то ли он сам пришел, то ли люди привели. Это происшествие для родных стало первым сигналом к тому, что мужчина перестает ориентироваться во времени. Он думал, что только что пришел с аптеки. Дедушка взяли к себе в базу данных о людях, которые дезориентированы и могут потеряться в городе, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Напомним, пенсионер пропал 18 сентября. Его искали весь день и обнаружили только ближе к ночи.

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