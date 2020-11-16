Погода в Новосибирске на середину ноября 2020: в город придут морозы до -20

В Новосибирск придут сильные морозы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Рассказываем, какая будет погода в Новосибирске на середину ноября 2020. Синоптики обещают по ночам сильные морозы до -20 градусов. Кроме того, все дни будет идти снег.

— Погода медленно переходит в зимний режим, температурный фон понизился: в большинстве районов юго-востока Сибири температура была ниже нормы на 1-4 градуса. Сегодня ночью в Новосибирской области температура понизилась до -12 градусов. Мы полагаем, что этот процесс будет действовать в ближайшие три дня. Также ожидаем ежедневные снегопады, ночью будет от -8 до -14 градусов, местами до -20. Дневные температуры 17 и 18 ноября будут также от -8 до -14, но чуть теплее 19 ноября — от -5 до -10 градусов, — сообщил КП-Новосибирск пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Напомним, снег в Новосибирске начал идти каждый день с ночи 13 ноября, создавая для водителей трудности на дорогах. Так, за один день в городе выпала суточная норма снега.

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