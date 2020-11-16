Пробки в Новосибирске 16 ноября 2020 года: город встал в 8-балльном заторе

Водители сообщают о многочисленных ДТП на дорогах. Фото: "2Гис".

Пробки в Новосибирске 16 ноября 2020 года: в городе снова идет снег. Уровень пробок на дорогах к 9 часам утра по данным «2Гис» составляет 8 баллов. На многих улицах затруднено движение. Особенно трудно проехать по улицам Кропоткина, Кирова, Большевистской, Немировича-Данченко, проспекте Карла Маркса, Станиславского, Ватутина, Титова, Широкой и проезде Энергетиков.

В пробках застрял весь город. Фото: "2Гис".

— Стоит грузовик, буксует.

— Все, ребят, разворачиваемся и по домам.

— Как будто цунами прошло, а не снег.

— Чтобы не стоять, берите общественный транспорт, и пробок не будет.

— Тогда пробки будут из общественного транспорта, — пишут автомобилисты.

Напомним, снег создает водителям неудобства с пятницы, когда в Новосибирске прошел сильный снегопад. За несколько часов улицы города превратились в сугробы. 13 ноября в Новосибирске выпала треть месячной нормы снега.

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