«Суровая русская рыбалка»: под Новосибирском медведь на лодке ловил рыбу на удочку

Сибирячка решила порыбачить в Оби вместе с медведем. Фото: Ольга Бурмистрова

Снимки настоящей «суровой сибирской рыбалки» появились в инстаграме сибирячки Вероники Дьячковой. На них запечатлены все необходимые для этого процесса атрибуты: лодка, удочка и сама рыбачка, в компании с…бурым медведем. Суровый с виду хищник спокойно покачивается на волнах, сидя в деревянной шлюпке, и даже сам пробует вытащить из воды пару-тройку рыбок с помощью спиннинга.

Снимки "суровой сибирской рыбалки" поразили пользователей соцсетей. Фото: Ольга Бурмистрова

— Вообще, идея этой фотосессии родилась из шутки. Ребята с одной из баз отдыха в Астраханской области звали Веронику, нашу модель, как-нибудь приехать к ним на рыбалку, но не одной, а в компании с сибирским медведем. Над шуткой все посмеялись, но сама задумка нас не покидала. Тогда-то мы и решили обратиться к Майе Кирсановой, чтобы ее подопечный — медвежонок Арчи помог нам воплотить эту идею в жизнь. Конечно, под Астрахань мы его не повезли, снимать решили под Новосибирском, в Оби. Арчи к фотосессии готовился заранее: для него такой формат в новинку, многие трюки, вроде держания удочки, он выполнял впервые. К тому же, мы немного опасались насчет того, как он поведет себя рядом с водой. Ведь на деле медвежонок ее очень любит и при виде речки мог запросто побежать плескаться. Кроме того, в лодке Арчи тоже никогда не сидел, а в тот день было ветрено, поднялись волны. Мы опасались, что раскачивающаяся шлюпка может напугать медвежонка. Поэтому снимали прямо у берега, далеко не отплывали, а к самой лодке привязали балласт в виде мешков с песком, чтобы ее не так сильно раскачивало. Но Арчи оказался молодцом: в лодке он сидел абсолютно спокойно, все трюки выполнил как надо. Конечно же, ведь с его мамой-дрессировщицей у него полное взаимопонимание. К тому же, за обожаемые им вкусняшки он еще и не на такое будет способен, — рассказала КП-Новосибирск фотограф Ольга Бурмистрова, проводившая эту съемку.

Такая рыбалка была для косолапого в новинку. Фото: Ольга Бурмистрова

По словам Ольги, в тот день было не только очень ветрено, но и очень холодно. Поэтому продлилась съемка не долго — всего около полутора часов. Однако и за это время сибирякам удалось сделать несколько красивых кадров. В соцсетях многие люди отметили, что такая рыбалка выглядит очень эффектно:

— Фото — огонь!

— Вот так и рождаются байки про Россию.

— Так рыбачат настоящие рисковые сибирские женщины.

— Такого я еще не видел, — пишут в комментариях под фото сибиряки.

Медведь Арчи спокойно сидел в лодке, покачивающейся на волнах. Фото: Ольга Бурмистрова

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