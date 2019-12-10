Медведь облизал модель во время фотосессии
Новосибирская танцовщица Вероника Дичка устроила накануне Нового года необычную фотосессию: ради ярких снимков она станцевала танго с бурым медведем. Ее можнатого партнера звали Арчи, и он вел себя как истинный джентльмен.
— Я боялась сделать что-нибудь не то, не понравится Арчи. У меня ведь никогда не было опыта в общении с медведями, но мы нашли общий язык за 10 минут, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Вероника Дичка. — Он меня сначала обнюхал, а потом лизнул кисть.
Ради вкусняшки медведь встал на две лапы. Фото: Ольга Бурмистрова
Во время съемок Арчи был галантен. Старался, чтобы его партнерше было комфортно рядом с ним. Он проявил всю свою нежность к Веронике, когда лизнул в щечку.
— Локацией для съемок выбрали конюшни возле поселка Марусино, — говорит сибирячка.
Чтобы мишка позировал пришлось потрудиться. Вероника подлезла к нему в лапы, а уж за сосиску Арчи готов «душу продать». Так что он вел себя спокойно.
ИСТОЧНИК KP.RU