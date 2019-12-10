2019-12-10T11:21:58+03:00
Общество

Медведь облизал модель во время фотосессии

Девушка уверяет: ей было совсем не страшно
Анна ПАШАГИНА
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Медведь был настоящим джентльменом. Фото: Ольга БурмистроваМедведь был настоящим джентльменом. Фото: Ольга Бурмистрова
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Новосибирская танцовщица Вероника Дичка устроила накануне Нового года необычную фотосессию: ради ярких снимков она станцевала танго с бурым медведем. Ее можнатого партнера звали Арчи, и он вел себя как истинный джентльмен.

— Я боялась сделать что-нибудь не то, не понравится Арчи. У меня ведь никогда не было опыта в общении с медведями, но мы нашли общий язык за 10 минут, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Вероника Дичка. — Он меня сначала обнюхал, а потом лизнул кисть.

Ради вкусняшки медведь встал на две лапы. Фото: Ольга Бурмистрова

Ради вкусняшки медведь встал на две лапы. Фото: Ольга Бурмистрова

Во время съемок Арчи был галантен. Старался, чтобы его партнерше было комфортно рядом с ним. Он проявил всю свою нежность к Веронике, когда лизнул в щечку.

— Локацией для съемок выбрали конюшни возле поселка Марусино, — говорит сибирячка.

Чтобы мишка позировал пришлось потрудиться. Вероника подлезла к нему в лапы, а уж за сосиску Арчи готов «душу продать». Так что он вел себя спокойно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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