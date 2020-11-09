Поиски новосибирца в черной кепке и с сумкой через плечо завершены

Поиски мужчины, пропавшего 31 октября, завершены. Фото: «Лиза Алерт»

В Новосибирске завершены поиски 65-летнего мужчины. О его местонахождении ничего не было известно с 31 октября.

На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-серую куртку с капюшоном, синие джинсы, коричневые ботинки и черную кепку. С собой у мужчины была черная сумка через плечо.

— Мужчина сам вернулся домой, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Где все эти дни был новосибирец, неизвестно.

Напомним, в городе Барабинск в Новосибирской области ушла и до сих пор не вернулась Ирина Владимировна Шашкова, 1971 года рождения. О женщине ничего неизвестно с 5 ноября. Она нуждается в медицинской помощи. Когда Ирина уходила из дома, то была одета в розовый берет, черную куртку с капюшоном, черные полуботинки. Сибирячка носит очки.

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