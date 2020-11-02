В Новосибирске ищут мужчину в черной кепке и с сумкой через плечо

Мужчина пропал в субботу, 31 октября. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 65 летнего Михаила Владимировича Ильина. Мужчина пропал в субботу, 31 октября, с этого момента его местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост 172 сантиметра, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-серую куртку с капюшоном, синие джинсы, коричневые ботинки и черную кепку. С собой у мужчины была черная сумка через плечо.

Поисковики отмечают, что сибиряк может находиться в разных районах города.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Михаил Владимирович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru