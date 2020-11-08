Ушла в очках и розовом берете: в Новосибирской области пропала 49-летняя женщина

У сибирячки прямые каштановые волосы. Фото: ПСО "Маяк"

В городе Барабинск в Новосибирской области ушла и до сих пор не вернулась Ирина Владимировна Шашкова, 1971 года рождения. Ее ориентировки разместил поисково-спасательный отряд «Маяк».

— О женщине ничего неизвестно с 5 ноября. Она нуждается в медицинской помощи, — говорится в сообщении от волонтеров.

Когда Ирина уходила из дома, то была одета в розовый берет, черную куртку с капюшоном, черные полуботинки. Сибирячка носит очки.

Женщина среднего телосложения, ее рост 170 сантиметров. Волосы прямые, каштановые и собраны на затылке в пучок. Глаза зеленого цвета.

Если вам что-то известно о местонахождении Ирины Шашковой, то позвоните по номеру 112 или же сообщите по номеру 8-951-393-0911 поисково-спасательный отряд «Маяк».

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