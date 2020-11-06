Мать погибших на пожаре в Каргате детей была оштрафована, а отец стоял на учете, как алкоголик-правонарушитель

КП-Новосибирск стали известны новые подробности о родителях троих детей, погибших на пожаре в Каргате. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

КП-Новосибирск стали известны новые подробности о родителях троих детей, погибших на пожаре в Каргате 5 ноября. Известно, что их мать не справлялась с родительскими обязанностями, а отец привлекался к ответственности по «педофильской» статье.

— Женщина состояла на учете как неблагополучный родитель и несколько раз привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей, ее даже штрафовали, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Отец детей привлекался к уголовной ответственности по статье 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». По этой статье мужчина был условно осужден. Кроме того, он долгое время состоял на учете как алкоголик-правонарушитель.

Известно, что трое погибших мальчиков 10, 4 и 3 лет не ходили в школу и детский садик. В спец-школе учился только их старший 12-летний брат, который в момент трагедии был вместе с матерью у инспектора ПДН.

После произошедшего, следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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