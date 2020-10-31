Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 31 октября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Врачи делают все возможное, чтобы одолеть заразу. Фото: минздрав НСО.

Болезнь, увы, и не думает отступать: это подтверждает карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 31 октября 2020 года. Сейчас в регионе нет ни одного района, где не было бы зараженных COVID-19.

Кариа распространения коронавируса.

По данным оперативного штаба, только за минувшие сутки диагноз подтвердился у 185 человек: всего с начала вспышки заболели коронавирусом 17124 сибиряка, среди них 1092 ребенка.

Врачи не смогли спасти всех: умерли 583 сибиряка, зараженных коронавирусрм. В основном это - пожилые люди, у которых были серьезные сопутствующие заболевания и проблемы с лишним весом.

Но есть и хорошие новости: врачи выписали из больницы уже 14230 пациентов, вылечивших от COVID-19.

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