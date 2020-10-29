«Мемчик хотела повторить»: директора приюта затравили за ролик, где она ест мел

Автор ролика утверждает - снимала ради шутки, чтобы показать детям. Фото: предоставлены Татьяной Пахотиной

Директор приюта для трудных подростков под Новосибирском Татьяна Пахотина съела на камеру несколько обычных мелков, которыми пишут на доске, а потом выложила это в сеть. Сама сибирячка утверждает, что снимала ролик ради шутки. Опубликован он был в ее закрытом аккаунте в Тиктоке, а на обозрение широкой публики попал якобы из-за того, что кто-то хочет испортить ей репутацию.

— Видео было снято два года назад, когда я была простым соцработником и сидела дома с тремя детьми. Никакого посыла в нем нет — я смотрела «ТикТок» и пробовала повторить мемы, как и мои ребята. Но кто-то скачал ролик из моего закрытого аккаунта и опубликовал сейчас, недавно после моего назначения. Я думаю, это сделали завистники, чтобы испортить мою репутацию, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Пахотина.

Сейчас сибирячка планирует пойти в полицию, чтобы найти тех, кто выложил этот ролик на всеобщее обозрение и наказать их.

Пользователей соцсетей такой перформанс хоть и позабавил, но все же, многие люди уверены, что директор приюта или даже обычный соцработник, так себя вести не должны.

— В приюте что, опять голодание?

— Почему она до сих пор район не возглавляет?

— Сначала мел, а потом что?

— Надеюсь, дети за ней не повторяют, — пишут люди.

Напомним, приют в Блюдчанском районе ранее уже оказывался в центре скандала из-за того, что один из проживавших там ребят пожаловался на плохое питание. После этого в учреждении провели проверку уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области и региональное министерство соцразвития.

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