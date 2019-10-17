2019-10-17T16:55:38+03:00
Общество

«Ребятишек не лечат и плохо кормят»: новосибирские чиновники ужаснулись после проверки детского реабилитационного центра

Уполномоченный по правам ребенка сообщила, что в ближайшем времени проверки пройдут и в других подобных учреждениях
Алена КУЛЕШОВА
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Уполномоченный по правам ребенка проверила реабилитационный центр в Новосибирске.Уполномоченный по правам ребенка проверила реабилитационный центр в Новосибирске.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Председатель правления межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов сообщил чиновникам, что в Блюдчанском социально-реабилитационном центре у детей недостаточно хорошее питание.

На его жалобу отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области. Совместно с представителями регионального Министерства социального развития организовали проверку учреждения, чтобы разобраться в ситуации и лично поговорить с ребятами.

В реабилитационный центр представители аппарата прибыли 30 сентября. Комиссия осмотрела учреждение, проверила условия содержания детей и выборочно проверила личные дела несовершеннолетних.

В ходе проверки удалось выявить нарушения не только по питанию детей, но и по материально-техническому оснащению реабилитационного центра. В том числе, в учреждении даже не была предусмотрена ставка медработника. А при необходимости медика заменяет сотрудник Блюдчановской врачебной амбулатории. В единственной в центре аптечке в наличии были только просроченные лекарства. Состояние мебели, находящейся в центре, тоже оставляло желать лучшего: двери шкафов и прикроватных тумбочек частично сломаны и не закрываются.

Нарекания со стороны чиновников вызвала и организация питания детей, из-за которой, по сути, они и прибыли в реабилитационный центр. Рацион ребят не соответствовал примерному согласованному меню, а в некоторые дни был вообще неполным. Им не всегда давали фрукты и овощи, а также мясные, рыбные и творожные блюда.

Уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко подчеркнула, что в ближайшем времени проверки пройдут и в других подобных учреждениях Новосибирской области.

— До конца октября все социальные реабилитационные центры и приюты для детей, расположенные на территории Новосибирской области, будут также детально проверены и обследованы на предмет нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, — утверждает Надежда Болтенко.

Что касается Блюдчанского социально-реабилитационного центра, то по результатам совершенной проверки администрации Чановского района Новосибирской области было вынесено представление с требованием принять меры по устранению выявленных в учреждении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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