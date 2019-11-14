2019-11-14T07:08:10+03:00
Общество

Подростка, пожаловавшегося на плохую еду в приюте под Новосибирском, отчислили

Об этом КП-Новосибирск рассказал сам подросток и его бабушка
Никита МАНЬКО
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Ситуация в приюте изменилась после жалобы парня. Фото: соцсети.Ситуация в приюте изменилась после жалобы парня. Фото: соцсети.
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Власти Чановского района завершили реконструкцию в скандальном приюте для детей без попечения родителей в Блюдчанском. Напомним, реабилитационный центр, где голодали дети, был закрыт 21 октября после результатов проверок Роспотребнадзора и визита уполномоченного по правам ребёнка в регионе. Пожаловался на плохие условия там 17-летний парнь: он же рассказал о рукоприкладствах заведующей, которая приходила в приют нетрезвой. После многочисленных проверок приют был закрыт, а заведующая уволена. Но когда все привели в порядок, парнишку не взяли обратно:

– Почему моего внука не берут туда – наверное, из-за этого скандала. Приют открыли после реконструкции, но на комиссии по делам несовершеннолетних замглавы района Валерий Говорунов сказал нам, что вашему парню туда не нужно, лучше пусть будет дома. Парень у нас не брошенный – но в приюте учится всего восемь человек в классе, а в сельской школе уже 30 человек, Вите легче будет закончить девятый класс – рассказала КП-Новосибирск бабушка парня.

К слову, в приюте отремонтировали кухню, сделали перестановку мебели, положили новые матрасы, ввели три вида меню для дошкольников, школьников и старших школьников и шестикратный приём пищи. Так что условия проживания стали куда лучше, но только подростка, благодаря которому все изменилось, там нет. Замглавы администрации Чановского района Валерий Говорунов не стал комментировать отчисление .

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Уполномоченный по правам ребенка сообщила, что в ближайшем времени проверки пройдут и в других подобных учреждениях (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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