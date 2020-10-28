В больнице скончался шестой пострадавший в аварии с автобусом под Новосибирском

В больнице скончался мужчина, пострадавший в серьезном ДТП под Новосибирском.

В больнице скончался мужчина, пострадавший в серьезном ДТП под Новосибирском. Напомним, авария в Болотинском районе произошла в субботу 24 октября. Там на трассе столкнулись пассажирский автобус и «Тойота». На месте произошедшего погибли пять человек, среди них двое — дети. Еще двое человек попали в больницу, позже 46-летняя женщина скончалась в медучреждении. Сегодня стало известно о смерти мужчины.

— На месте происшествия погибли водитель автомобиля, 33-летняя женщина-пассажир, а также двое детей — 5-летний мальчик и 8-летняя девочка, находившиеся в этом автомобиле. Позже в больнице скончались 50-летняя женщина и 46-летний мужчина — также пассажиры этого автомобиля. По предварительной информации, находившиеся в автомобиле люди, не были пристегнуты ремнями безопасности — сообщили в ГУ МВД по городу Томску.

В ГУ МВД проводят проверку по данному факту и устанавливают обстоятельства, при которых произошла авария.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страшная авария с автобусом под Новосибирском: погибли трое взрослых и двое детей

Еще один мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу (подробнее).