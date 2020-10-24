Страшная авария с автобусом под Новосибирском: погибли трое взрослых и двое детей

Под Новосибирском произошла страшная авария.

В субботу, 24 октября, произошла страшная авария с автобусом под Новосибирском произошло. В ДТП в Болотнинском районе погибли пять человек, среди них - 9-летняя девочка и 4-летний мальчик. Еще одного мужчину госпитализировали в Мошковскую районную больницу в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

Микроавтобус превратился в груду металлолома.

Людей, зажатых в салоне покореженного автомобиля, при помощи спецсредств достали спасатели.

При столкновении микроавтобуса и пассажирского автобуса погибли пять человек.

— Авария произошла на 129 километре трассы «Сибирь». Микроавтобус ехал со стороны Новосибирска в сторону города Болотное. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом «Томск-Барнаул». По предварительной информации, погиб 52-летний водитель микроавтобуса, 9-летняя девочка, 4-летний мальчик и женщина. Ее возраст пока не установлен, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.Известно, что никто из людей в пассажирском автобусе не пострадал.

В пассажирском автобусе никто не пострадал.

Как уточнили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, в пассажирском автобусе на момент столкновения было 14 пассажиров и два водителя, в микроавтобусе было 6 человек.

В микроавтобусе в момент аварии находилось 6 человек.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

— На место ДТП выехал начальник новосибирской полиции генерал-майор Андрей Кульков. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции работают на месте, устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии, — рассказали в ведомстве.

Среди погибших двое детей.

Под Новосибирском произошла еще одна смертельная авария. В районе Тогучина столкнулся грузовик и легковушка. Погибла 30-летняя женщина, сидевшая за рулем иномарки. Новосибирцы сообщают о скользкой дороге на трассе и о том, что там идет плотный снег.

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