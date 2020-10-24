Появилось видео страшной аварии на трассе под Новосибирском, в которой погибли двое взрослых и двое детей

Под Новосибирском в ДТП с автобусом погибли 4 человека. Фото: МЧС по Новосибирской области

Появилось видео страшной аварии на трассе под Новосибирском, в которой погибли четыре человека, в том числе 9-летняя девочка и 4-летний мальчик. Это произошло на трассе «Сибирь» в Болотнинском районе Новосибирской области.

На кадрах с места ДТП видно, что микроавтобус, который столкнулся с пассажирским автобусом, превратился в груду металлолома. Именно его пассажиры погибли при ударе. По предварительной информации, те, кто ехал в пассажирском автобусе не пострадали.

В пассажирском автобусе никто не пострадал. Фото: МЧС по Новосибирской области

Известно, что микроавтобус выехал на встречку, где врезался в пассажирский автобус.

Сейчас на месте аварии работают полицейские, которые устанавливают обстоятельства ДТП.

Новосибирцы, которые сегодня оказались на трассе за городом, сообщают о скользкой дороге и снегопаде, который значительно ухудшает видимость на дороге.

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