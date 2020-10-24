Под Новосибирском четыре человека погибли в ДТП с автобусом: среди них — 9-летняя девочка и 4-летний мальчик

Под Новосибирском произошла страшная авария.

В субботу,24 октября, под Новосибирском произошло страшное ДТП. В Болотнинском районе столкнулись микроавтобус и пассажирский автобус. Погибли четыре человека, среди них 9-летняя девочка и 4-летний мальчик.

— Авария произошла на 129 километре трассы «Сибирь». Микроавтобус ехал со стороны Новосибирска в сторону города Болотное. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом «Томск-Барнаул». По предварительной информации, погиб 52-летний водитель микроавтобуса, 9-летняя девочка, 4-летний мальчик и женщина. Ее возраст пока не установлен, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Известно, что никто из людей в пассажирском автобусе не пострадал.

На месте аварии работают полицейские. Они устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, еще одна авария произошла сегодня под Новосибирском. В районе Тогучина столкнулся грузовик и легковушка. Погибла 30-летняя женщина, сидевшая за рулем иномарки. Новосибирцы сообщают о скользкой дороге на трассе и о том, что там идет плотный снег.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru