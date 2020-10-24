В больнице умерла пятая пострадавшая в аварии с автобусом под Новосибирском

Умерла еще одна пострадавшая в ДТП под Новосибирском.

Женщина, получившая травмы при столкновении иномарки с пассажирским автобусом под Новосибирском, умерла в больнице. За жизнь еще одного мужчины борются врачи.

Как уточнили в МЧС по Новосибирской области, всего в микроавтобусе «Toyota Noah» было шесть человек. Четверо умерли сразу после аварии. Двоих пострадавших, зажатых в покореженном салоне авто, при помощи спецсредств достали спасатели. Чуть позже женщина умерла в больнице. Еще один мужчина в тяжелом состоянии.

Напомним, авария произошла утром в субботу, 24 октября, на трассе «Сибирь» в Болотнинском районе. По информации ГУ МВД по Новосибирской области, микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся пассажирским автобусом, двигающимся по маршруту «Томск-Барнаул».

Известно, что те, кто был в пассажирском автобусе, не пострадали.

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