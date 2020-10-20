«Глазам своим не верю»: к подросткам, играющим во дворе высотки, прибежала дикая лиса

Лисенок выбежал к детям возле парковки. Фото: стоп-кадр из видео.

В Новосибирске в микрорайоне «Чистая слобода» подростки обнаружили в кустах дикую лису. Лесного гостя школьники встретили, когда гулял: лиса бегала недалеко от парковки. Вскоре животное спряталось в высокой траве и больше на глаза людям не попадалось.

— У лисенка расцветка совсем тусклая, он быстро убежал. Дети не пытались его звать, кормить или догонять, — рассказала КП-Новосибирск мама детей Наталья Немальцева.

Очевидцы предостерегли ребят, что кормить животное нельзя.

— Пока лисенок маленький, он должен научиться добывать себе еду, не кормите его. Потом, когда наступят морозы, он не сможет выжить без человека, — рассказали они.

Напомним, дикие звери в Новосибирской области все больше стали выходить к человеку. В субботу жители села Скала в Колыванском районе видели медвежонка на улице. А в понедельник возле железной дороги в Новосибирске пробежали два кабана.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мамку потерял»: появилось видео, как медвежонок вышел к людям в селе под Новосибирском

Косолапый малыш пытался спрятаться от сельчан (подробнее)

Мужик, подвези: видео с кабанами, выбежавшими на дорогу в Новосибирске, позабавило соцсети

Животных не испугал яркий свет фар, они шли перед автомобилем, пока их не спугнули собаки (подробнее)