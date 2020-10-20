«Глазам своим не верю»: к подросткам, играющим во дворе высотки, прибежала дикая лиса

Лисенок выбежал к детям возле парковки. Фото: стоп-кадр из видео.
В Новосибирске в микрорайоне «Чистая слобода» подростки обнаружили в кустах дикую лису. Лесного гостя школьники встретили, когда гулял: лиса бегала недалеко от парковки. Вскоре животное спряталось в высокой траве и больше на глаза людям не попадалось.
— У лисенка расцветка совсем тусклая, он быстро убежал. Дети не пытались его звать, кормить или догонять, — рассказала КП-Новосибирск мама детей Наталья Немальцева.
Очевидцы предостерегли ребят, что кормить животное нельзя.
— Пока лисенок маленький, он должен научиться добывать себе еду, не кормите его. Потом, когда наступят морозы, он не сможет выжить без человека, — рассказали они.
Напомним, дикие звери в Новосибирской области все больше стали выходить к человеку. В субботу жители села Скала в Колыванском районе видели медвежонка на улице. А в понедельник возле железной дороги в Новосибирске пробежали два кабана.
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