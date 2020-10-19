Мужик, подвези: видео с кабанами, выбежавшими на дорогу в Новосибирске, позабавило соцсети

Кабаны чуть не попали под машину. Фото: стоп-кадр.

Ранним утром в понедельник, 19 октября, в Ленинском районе Новосибирска к железнодорожному переезду выбежали два диких кабанов. Они попали на камеры видеонаблюдения на станции «Западная Площадка» в Ленинском районе. Кабанов там заметили в 5 утра. Животных не напугал яркий свет фар. Они продолжили свое движение прямо по дороге перед автомобилем, пока их не спугнули собаки.

Видео с гостями из леса появилось в группе «АСТ-54». Ролик позабавил подписчиков паблика.

— Оголодали, пришли в город в поисках еды.

— Ну кабанчикам тоже где-то гулять надо. А леса вырубают.

— Они с Кудряшей добрели, что ли?

— Их Барбос спугнул, — пишут они в комментариях.

Напомним, 17 октября жители села Скала в Колыванском районе увидели рядом со своими домами медвежонка. Но хотел спрятаться от сельчан, но они всё равно вышли к нему и сняли на камеры.

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