«Мамку потерял»: появилось видео, как медвежонок вышел к людям в селе под Новосибирском

Медвежонок испугался людей. Фото: «Инцидент Новосибирск».

Вечером в субботу, 17 октября, жители села Скала Колыванского района стали свидетелями забпвной истории: по сельской дороге разгуливал медвежонок. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что малыш пугается людей и пытается спрятаться.

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают видео, которое сельчане разместили в группе «Инцидент Новосибирск»:

- Бедный медвежонок!

- А мы вчера там гуляли. Интересно во сколько это было.

- Мамку потерял.

Уважаемые читатели! Мы очень хотели бы найти авторов видео и узнать, что стало с медвежонком. Свяжитесь, пожалуйста, с редакцией КП-Новосибирск по тел. 8-913-068-56-72.

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