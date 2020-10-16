В Новосибирске задержали родителей, чьи трое детей погибли в пожаре

Следователи возбудили дело после гибели троих детей в пожаре в Новосибирске. Фото: МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске задержали родителей, чьи дети сгорели на пожаре. Напомним, в момент случившегося в бараке малыши находились одни. Родители, по словам соседей, пламя видели, но вместо того, чтобы бросится на помощь детям, решили просто уйти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

— В рамках расследования уголовного дела следователями СКР задержаны родители погибших детей. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении последних меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, корреспонденты КП-Новосибирск также побывали на месте ЧП и пообщались с очевидцами, которые рассказали об этой семье.

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