Следователи возбудили уголовное дело после смерти троих детей в пожаре в Новосибирске

Следователи возбудили дело после гибели троих детей в пожаре в Новосибирске. Фото: МЧС по Новосибирской области

Следователи возбудили дело после гибели троих детей в пожаре в Новосибирске. Напомним, трагедия произошла днем 15 октября: в деревянном развалившемся здании, приспособленном под жилище, в момент ЧП без присмотра родителей находились трое детей: две девочки — 7 и 5 лет — и их 3-летний брат.

— На место происшествия выехали руководитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Андрей Лелеко, следователи и криминалисты СКР. В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Следователи осмотрели место пожара, допросили очевидцев. Сейчас продолжают устанавливаться причины и обстоятельства произошедшего. Будет также назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Корреспонденты КП-Новосибирск также побывали на месте ЧП. Очевидцы произошедшего рассказали, что родители погибших малышей видели, как горит их дом, но вместо того, чтобы спасать детей, решили просто сбежать.

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