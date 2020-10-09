В Новосибирске РАНХиГС из-за коронавируса продлил «удаленку» до ноября

В Новосибирске филиал РАНХиГС остался на карантине до 2 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске филиал РАНХиГС остался на карантине до 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

— В связи с неблагополучной ситуацией с увеличением числа заболевших COVID-19 в Новосибирской области, руководство Института вынуждено официально продлить режим дистанционного обучения до 2 ноября 2020 года. Мы продолжаем учиться в дистанционном режиме по соответствующему расписанию с использованием интернет-платформ. Берегите себя и близких! Надеемся, что в очень скором времени встретимся с Вами вновь в стенах любимой Академии! — сообщается на официальной странице вуза в инстаграм.

Напомним, РАНХиГС вернулся к дистанционному формату работы 28 сентября. Ранее КП-Новосибирск писала о том, что новосибирский общественник требует закрыть все школы города на карантин: сибиряк настаивает на том, что сейчас школьников нужно перевести на дистанционное обучение.

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