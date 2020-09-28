В Новосибирске вуз закрыли на карантин из-за коронавируса: студенты будут учиться дистанционно

Институт закрывается до 11 октября. Фото: архив "КП"

С понедельника, 28 сентября, Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС — отправляет студентов на дистанционное обучение до 11 октября.

— В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19 обучение по всем направлениям подготовки и программам будет проходить по расписанию в дистанционном режиме. Для студентов разработана памятка по организации учебного процесса удаленно, — сообщили на официальном сайте вуза.

Напомним, в Новосибирске на карантин также закрываются школы и детские сады — с каждой неделей их становится все больше. Сейчас в Новосибирске на удаленные занятия переведены 54 класса и 9 групп детских садов.

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