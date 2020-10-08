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Новосибирский общественник потребовал закрыть все школы области на карантин

Сибиряк настаивает на том, что сейчас школьников нужно перевести на дистанционное обучение
Галина СИМОНОВА
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Новосибирский общественник Ростислав Антонов потребовал закрыть на карантин все школы в Новосибирске.

Новосибирский общественник Ростислав Антонов потребовал закрыть на карантин все школы в Новосибирске.

Фото: Артем ЛЕНЦ

Новосибирский общественник Ростислав Антонов потребовал закрыть на карантин все школы в Новосибирске. По его словам, родители школьников жалуются на ненадлежащее соблюдение в образовательных учреждения санитарных норм и опасаются за здоровье детей.

— Тяжелая ситуация складывается в наших школах. Родители учеников рассказывают, что в образовательных процессах ежедневно происходят сбои — срываются занятия, нет утвержденных расписаний или они постоянно меняются, санитарные нормы и ограничения с ними связанные, в учреждениях не соблюдаются — классы переполнены, допускается контакт между классами, проход посторонних, за здоровьем учащихся и преподавателей следят не как следует. Некоторые с легкостью могут прийти в школы с симптомами ОРВИ. Карантинные меры по коронавирусу вводятся с опозданием, — сообщает Ростислав Антонов в своем письме к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

Ссылаясь на сложную эпидемиологическую ситуацию, общественник просит перевести школы Новосибирской области на дистанционный режим. Напомним, на данный момент в регионе нет полностью закрытых на карантин школ. Тем не менее, на дистанционное обучение переведены 119 классов. В министерстве образования утверждают, что эпидемиологическая ситуация в учебных учреждениях Новосибирской области находится у них на контроле. Ранее КП-Новосибирск писала о том, что каникулы у школьников начнутся по графику — в конце октября. Однако существует вероятность, что их могут немного продлить.

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