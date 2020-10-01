Осенние каникулы в Новосибирске в 2020 году: когда начнутся, сколько продлятся

Рассказываем, когда начнутся осенние каникулы в Новосибирске в 2020 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем, когда начнутся осенние каникулы в Новосибирске в 2020 году. По словам министра образования региона, отдыхать дети пойдут по графику, но при необходимости каникулы могут продлить.

— Сейчас ситуация в регионе под контролем, вместе с Роспотребнадзором и минздравом мы отслеживаем ее. К счастью, в Новосибирской области все показатели, в том числе и по заболеваемости, находятся в пределах нормы, и нет необходимости выводить школьников на каникулы раньше стандартного срока, — пояснил КП-Новосибирск министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — Я предполагаю, что на каникулы дети выйдут как и обычно в конце октября. Возможно, если того будет требовать ситуация, мы сможем продлить каникулярный период на определенное время. Скажем, вместо стандартной недели, будут две. Потому что на самом деле, работать в таком режиме, который существует сейчас очень тяжело как для школьников, так и для педагогов, и все нуждаются в отдыхе. Но я хочу сказать, что наши учебные учреждения справляются с этим.

Сергей Федорчук также высказался и по поводу опасений многих сибиряков о том, что школьников снова могут перевести на дистанционное обучение. По словам министра пока в регионе нет к этому никаких предпосылок: после выхода детей на учебу прироста заболеваемости не было. Определенное количество заболевших, как коронавирусом, так и ОРВИ и гриппом обусловлено сезонной заболеваемостью. Напомним, в Новосибирской области на карантин закрыто около 100 классов в разных школах.

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