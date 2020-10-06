В Новосибирской области на карантин из-за коронавируса отправили 119 классов

В Новосибирской области на карантин и дистанционное обучение переведены 119 классов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области на карантин и дистанционное обучение переведены 119 классов из разных учебных учреждений. На контроле министерства образования остаются 174 человека: из них 118 детей. Однако полностью закрытых школ в нашем регионе нет.

— В связи с коронавирусом остаются на контроле 174 человека, из них 118 детей, 119 классов переведены на дистанционное обучение. В детских садах выявлено 23 заболевших, из них 15 детей, на карантин закрыты шесть групп. Из-за ОРВИ полностью приостановлена деятельность детского сада в Баганском районе. Частично закрыты 12 школ и 21 дошкольное учреждение. При этом к очной форме обучения уже вернулись 67 классов 27 школах и 8 групп в 7 детских садах. Сейчас очень важно ответственно подходить к соблюдению всех необходимых противоэпидемиологических мер. Именно такая общая ответственность всех участников образовательного процесса позволит нам успешно справиться с этой ситуацией, — пояснил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Сергей Федорчук также отметил, что каникулы у школьников Новосибирской области начнутся по графику, в конце октября. Ранее КП-Новосибирск уже писала о том, что есть вероятность, что их могут продлить.

Напомним, в настоящее время в Новосибирской области зарегистрирован 13 621 случай коронавирусной инфекции, 78 из них — за последние сутки. В числе заболевших 882 ребенка. Были выписаны с выздоровлением уже 12 231 человек, 54 из них за последние сутки. Не так давно, губернатор региона заявил о том, что в Новосибирской области могут быть введены новые ограничения из-за коронавируса: они коснуться тех, кто работает по совместительству.

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