Андрей Травников об ограничениях в связи с коронавирусом в Новосибирске 2020: «Школы закрывать не будем»

По словам главы региона, темпы прироста заболеваемости колеблются от недели к неделе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Рассказываем, что сообщил Андрей Травников об ограничениях в связи с коронавирусом в Новосибирске 2020. По его словам, в регионе могут ввести новые ограничения и ужесточить контроль за соблюдением уже установленных мер. Губернатор также отметил, что темпы прироста заболеваемости колеблются от недели к неделе.

— Именно поэтому те свободные мощности коронавирусных госпиталей, которые мы использовали в сентябре для госпитализации пациентов, в том числе, из центральных районных больниц, сегодня уже задействованы полностью. Сейчас мы продолжаем ужесточать меры по контролю за противоэпидемиологическими мероприятиями. С этим же связно и продление режима повышенной готовности до конца октября, — отметил Губернатор.

Андрей Травников подчеркнул, что сейчас сибирякам особенно нельзя расслабляться и относиться легкомысленно к соблюдению всех необходимых правил. Глава региона уверен, что сейчас необходимо усилить контроль за исполнением людьми всех необходимых требований: ношения масок, дезинфекции рук, своевременных эпидрасследований и адекватного применения карантинных мер.

— Чтобы благополучно пережить это время — сезонный период развития заболеваний — нам необходимо проявить свою ответственность и дисциплинированность. В том числе, не планируется на данный момент изменять график работы школ, вводить досрочные каникулы. Самое главное — вовремя выявлять заболевание, провести эпидрасследование и применять точечные карантинные меры в отношении отдельных классов или групп в детсадах. Отдельное решение нужно будет принять насчет совместителей, особенно в творческих коллективах, когда сотрудники перемещаются с одного объекта на другой и могут способствовать распространению инфекции, — заявил Андрей Травников.

Министерствам, ответственным за данные секторы, предложили, не останавливая работу самих учреждений, решить вопрос о временном запрете работы по совместительству и вынести его на обсуждение в оперштаб. Решение насчет этого каждая сфера должна будет принять самостоятельно. Контролировать этот процесс по поручению Губернатора будет его первый заместитель Юрий Петухов.

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