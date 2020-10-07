«Продам его за 20 тысяч»: сибирский левша делает самый маленький доллар из серебра

Микроминиатюрист купил несколько долларов Моргана - они послужат образцом для его творения. Фото: Владимир Анискин.

Новосибирский миниатюрист Владимир Анискин делает очередную миниатюрную копию монеты. На этот раз его выбор пал на доллар Моргана 19 века. Ее размер будет такой же, как у копии «Сеятеля» — 3,13 миллиметра. Сибирский левша рассказал КП-Новосибирск, что эту монету хотят получить себе в коллекцию многие нумизматы.

— Я делаю монету из серебра по новой технологии, не так, как предыдущие миниатюры. Но пока секрета раскрывать не хочу, сначала надо закончить ее изготовление. Почему именно доллар Моргана? Он считается одной из самых красивых монет в нумизматическом искусстве и известен всем коллекционерам, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Анискин. — Сейчас работаю еще над двумя копиями монет: царским рублем и червонцем. Эти копии монет будут стоить около 20 тысяч рублей, а некоторые появятся на аукционах

Напомним, ранее новосибирец выставлял мини-копию золотого червонца «Сеятель» на продажу за 50 тысяч рублей. В сентябре монету выкупил коллекционер, правда, за меньшую цену — всего 9800 рублей.

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