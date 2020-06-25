Новосибирец продает миниатюрные монеты из Книги рекордов Гиннесса за 50 тысяч рублей

25 Июнь 2020 2020-06-25T19:53:17+03:00

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Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин продает самые маленькие копии советской монеты за 50 тысяч рублей. Его экземпляр — миниатюрная версия золотого червонца «Сеятель» — вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Диаметр этой монеты — 3,13 миллиметров.

— Именно желание попасть в Книгу рекордов было моим изначальным мотивом для того, чтобы начать работу над этой монетой. Для меня, как для специалиста, очень важно, чтобы мои работы были признаны, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Анискин. — Когда я закончил работу над ними, многие люди уже спрашивали меня о том, какая у такой монеты может быть цена. Я воспринимаю такой интерес, как факт того, что эти монеты могут пользоваться спросом. Тем более, среди коллекционеров.

Миниатюрные монеты, упакованные в слаб. Фото: Владимир Анискин

Цену для своих изделий сибиряк назначил не просто так. Монеты в количестве 75 штук были оценены московской Коллегией экспертов и оценщиков ювелирных изделий и антиквариата. Еще до того, как этот экземпляр был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, монету там оценили в 30 тысяч рублей. А после того, как она была туда занесена, ее цена возросла до 50 тысяч рублей. Сейчас монеты уже помещены специалистами Национального нумизматического реестра в слабы (специальная защитная упаковка для монет — прим.ред.) и готовы к продаже.

— Из этих 75 монет я планирую продать примерно 56. Несколько монет я оставлю в семье, на память, несколько — подарю важным для меня людям, и еще несколько отправить на разные выставки. Объявление о продаже я разместил совсем недавно, пока еще никто не откликнулся, но у меня нет цели продать их как можно скорее. Я уверен — покупатели будут. Первые 10 монет с номерами 64-73 я собираюсь продать за 45 тысяч рублей. А монеты с номерами 1 и 2 планирую продавать через аукцион. Правда, для этого еще нужно уговорить жену: она хочет, чтобы именно они остались память нам и нашим детям как семейная реликвия, — пояснил Владимир Анискин.

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ИСТОЧНИК KP.RU