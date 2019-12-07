2019-12-07T15:13:01+03:00
Общество

«Утечет сквозь пальцы»: сибирский Левша сделал самую маленькую монету

Владимир Анискин решил изготовить копию известной монеты «на кончике ножа»
Никита МАНЬКО
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звестная монета уменьшилась в семь раз. Фото: Владимир Анискин.звестная монета уменьшилась в семь раз. Фото: Владимир Анискин.
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Известный новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин отпечатал самую маленькую копию знаменитого червонца Госбанка СССР. Сибиряк сделал штамп реверса знаменитой монеты, а сегодня купил «сеятеля» для создания аверса.

Пробный оттиск был выполнен на оловянной пластинке — монета диаметром в 22 миллиметра уменьшилась до 3 миллиметров. Ранее мастер рассказал технологию, как изготовить идеально круглую монету.

— Сначала от золотой пластинки отрезаем немножко золота, превращаем в шарики, расплющиваем и отжигаем. Золото — мягкий металл, но и ему нужен отжиг. Повторив цикл 10 раз, мы получаем монету, — написал Владимир Анискин.

Золотой червонец «Сеятель» был впервые выпущен в 1923 году, а сейчас является одной из четырех инвестиционных монет Банка России. Рыночная цена монеты составляет более 26 тысяч рублей. Работа над самой маленькой копией червонца, как говорит мастер, будет закончена в ближайшие дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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