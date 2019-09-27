Сибирский Левша продает яблочную косточку за 38 тысяч рублей
Знаменитый новосибирский левша Владимир Анискин продает в сети одно из своих миниатюрных произведений искусства: акварельный рисунок на разрезе яблочной косточки. За свое творение микроминиатюрист просит почти сорок тысяч рублей.
— Эта миниатюра называется «Синичка». Она была написана в 2019 году, — пишет Владимир Анискин на своей официальной странице в Instagram. — Акварельный рисунок выполнен на срезе яблочной косточки. Продается за 600 $ (38, 622 рублей).
Пользователи соцсетей восхищаются талантом сибиряка. Фото: vladimir.aniskin.microart
В комментариях под постом сибиряка многие пользователи соцсетей восхитились миниатюрной «Синичкой», а автор картины сообщил, что в скором времени опубликует видео, в котором он продемонстрирует, как создаются подобные произведения:
— Владимир, как же это все-таки красиво!
— Отличная работа!
— Это очень, очень классно!
— Мои аплодисменты автору, — пишут люди.
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ИСТОЧНИК KP.RU