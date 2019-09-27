Сибирский Левша продает яблочную косточку за 38 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-27T16:30:39+03:00

Микроминиатюрист из Новосибирска продает картину на яблочной косточке за 600 $. Фото: vladimir.aniskin.microart

В соцсетях люди восхищаются творением микроминиатюриста

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Знаменитый новосибирский левша Владимир Анискин продает в сети одно из своих миниатюрных произведений искусства: акварельный рисунок на разрезе яблочной косточки. За свое творение микроминиатюрист просит почти сорок тысяч рублей.

— Эта миниатюра называется «Синичка». Она была написана в 2019 году, — пишет Владимир Анискин на своей официальной странице в Instagram. — Акварельный рисунок выполнен на срезе яблочной косточки. Продается за 600 $ (38, 622 рублей).

Пользователи соцсетей восхищаются талантом сибиряка. Фото: vladimir.aniskin.microart

В комментариях под постом сибиряка многие пользователи соцсетей восхитились миниатюрной «Синичкой», а автор картины сообщил, что в скором времени опубликует видео, в котором он продемонстрирует, как создаются подобные произведения:

— Владимир, как же это все-таки красиво!

— Отличная работа!

— Это очень, очень классно!

— Мои аплодисменты автору, — пишут люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU