Поздравил с Днем Победы: сибирский Левша уместил памятник Воину-освободителю на рисовом зернышке

СЕГОДНЯ 05:40 2019-05-06T05:41:03+03:00

Сибирский Левша Владимир Анискин снова удивил своей миниатюрной работой, в этот раз к празднику — 9 мая

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Новосибирский микроминиатюрист нарисовал памятник Воину-освободителю, использовав вместо холста рисовое зернышко.

— Хотелось сделать символичную работу ко Дню Победы, к 9 мая. И вот на срезе рисового зернышка я нарисовал памятник Воину-освободителю. Работа в целом несложная, подготовка заняла два дня и сама работа, рисование — два дня, — рассказал «КП» — Новосибирск» Владимир Анискин.

Он добавил, что работу планирует выставить в своей галерее, здесь в Новосибирске.

— Также есть планы либо в Питер ее отправить, либо специально для Санкт-Петербурга повторить, — поделился планами мастер.

Напомним, что недавно новосибирский мастер микроминиатюры Владимир Анискин попал в Книгу рекордов России с копией знаменитого петербургского памятника Чижику-Пыжику.

ИСТОЧНИК KP.RU