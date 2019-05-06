Поздравил с Днем Победы: сибирский Левша уместил памятник Воину-освободителю на рисовом зернышке
Новосибирский микроминиатюрист нарисовал памятник Воину-освободителю, использовав вместо холста рисовое зернышко.
— Хотелось сделать символичную работу ко Дню Победы, к 9 мая. И вот на срезе рисового зернышка я нарисовал памятник Воину-освободителю. Работа в целом несложная, подготовка заняла два дня и сама работа, рисование — два дня, — рассказал «КП» — Новосибирск» Владимир Анискин.
Он добавил, что работу планирует выставить в своей галерее, здесь в Новосибирске.
— Также есть планы либо в Питер ее отправить, либо специально для Санкт-Петербурга повторить, — поделился планами мастер.
Напомним, что недавно новосибирский мастер микроминиатюры Владимир Анискин попал в Книгу рекордов России с копией знаменитого петербургского памятника Чижику-Пыжику.
ИСТОЧНИК KP.RU