2019-04-11T09:49:38+03:00
Общество

Верхом на волосе: новосибирец сделал крохотного Чижика-Пыжика из золота и попал в Книгу рекордов России

Сибирский Левша попал в Книгу рекордов с символ Санкт-Петербурга, который он поместил на кончик волоса
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец посадил Чижика - Пыжика на кончик конского волоса. Фото: Владимир АНИСКИН.Новосибирец посадил Чижика - Пыжика на кончик конского волоса. Фото: Владимир АНИСКИН.
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Новосибирский мастер микроминиатюры Владимир Анискин попал в Книгу рекордов России с копией знаменитого петербургского памятника Чижику-Пыжику.

— В Книге рекордов попросили от нас протокол измерения размеров экспоната. Мы его выслали, высота вместе с постаментом Чижика-Пыжика 445 микромикрона, это 0,44 миллиметра. Сделан он из чистого золота, — рассказал «КП» — Новосибирск» мастер-микроминиатюрист Владимир Анискин.

Вес фигурки — всего 8 микрограммов золота, мастер поместил Чижика-Пыжика на срез конского волоса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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