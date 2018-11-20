Чижик-пыжик в золоте: сибирский Левша поместил символ Санкт-Петербурга на кончик волоса

Новосибирскому мастеру Владимиру Анискину теперь и в Петербург ездить не надо, чтобы посмотреть на достопримечательности. Они теперь есть в его собственной квартире. Сибирский Левша создал символы города на Неве в миниатюре.

- В Санкт-Петербургском музее микроминиатюр «Русский Левша» уже несколько лет работает моя экспозиция, и посетители постоянно спрашивают: «Почему нет ничего питерского?», - говорит Владимир.

И правда: мастер создал и космический музей в миниатюре, и символы чемпионата мира по футболу на зернышке уместил. А вот до красот Северной столицы руки не доходили. Анискин решил это исправить и первым делом сотворил миниатюрного чижика-пыжика - это знаменитый памятник с Фонтанки.

Высота чижика-пыжика всего 0,2 миллиметра, на него потребовалось 8 микрограммов золота. Фото: Владимир АНИСКИН

- Саму фигурку высотой 0,2 миллиметра я делал из золота, - рассказывает Владимир. - Работать с этим металлом сложно: он достаточно мягкий и если срежешь с заготовки нужную часть, то уже ничего не исправишь. Пришлось сначала потренироваться делать отдельные части, а потом уже взяться за саму фигурку.

Чижик-пыжик получился не с первого раза. Вес фигурки - всего 8 микрограммов золота, мастер поместил ее на срез конского волоса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/678651" frameborder="0"></iframe> Сибирский левша сделал золотого Чижика - пыжика на кончике волоса.

Следующим в списке был кораблик с адмиралтейского шпиля. Эту фигурку Владимир тоже делал неделю, а золота потребовалось в 10 раз больше. Мастер разместил кораблик на срезе рисового зернышка. Следующий в планах Анискина - памятник зайцу, спасшемуся от наводнения, который расположен у Петропавловской крепости.

На кораблик золота нужно было в 10 раз больше, чем на чижика. Фото: Владимир АНИСКИН

- Все эти работы не для продажи. Сначала их увидят новосибирские зрители в моей галерее микроминиатюр «Анискин и микроскоп», которая находится в Художественном музее. Экспонироваться работы будут только с 22 по 27 ноября, - предупреждает Владимир.

А затем золотые достопримечательности отправятся непосредственно в Петербург, где и будут храниться в музее микроминиатюр «Русский Левша».

КСТАТИ

Уместил Эйфелеву башню на грифеле карандаша

Питерские символы - не все необычные работы Владимира Анискина.

В 2017 году мастер уместил Эйфелеву башню… на грифеле карандаша. Высота копии главного символа Франции - чуть больше 1,5 миллиметра.

К Международному женскому дню в 2017 году Владимир Анискин подготовил самое необычное поздравление - написал «8 Марта» на грифеле карандаша диаметром 0,5 миллиметра.

В феврале 2014 года Владимир Анискин сделал олимпийскую медаль диаметром 2 миллиметра. Медаль сделана из золота и олова, лежит на срезе кедрового орешка, на котором красуются акварельные символы Игр в Сочи. Ядро орешка пришлось заменить на полимерное полотно - оно долговечнее, рисовать на нем удобнее. Медаль Анискин сделал как раз к Олимпийским играм в Сочи.