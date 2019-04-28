Пасхальное чудо: новосибирский левша вырезал яичко из карандашного грифеля

СЕГОДНЯ 07:24 2019-04-28T07:24:28+03:00

Владимир Анискин снял на видео, как сделал миниатюру, и выложил ролик в сеть

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Новосибирский умелец Владимир Анискин сотворил к Пасхе маленькое чудо. Очень маленькое. Размером – с маковое зернышко.

Из грифеля простого карандаша Анискин выточил пасхальное яичко. На нем даже нашлось место для аббревиатуры «ХВ».

Микроминиатюрист снял процесс производства на видео и выложил на своей странице во «ВКонтакте».

Анискин регулярно удивляет публику своими миниатюрами. Он же является автором крошечного мамонта, который расположился на волосе реального мамонта, маленькой Эйфелевой башни, которая, как и яичко, сделана из карандаша, миниатюрной книги и многих других удивительных творений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/705792" frameborder="0"></iframe> Как сделать пасхальное яичко, размером с маковое зернышко..

ИСТОЧНИК KP.RU