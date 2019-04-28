Пасхальное чудо: новосибирский левша вырезал яичко из карандашного грифеля
Новосибирский умелец Владимир Анискин сотворил к Пасхе маленькое чудо. Очень маленькое. Размером – с маковое зернышко.
Из грифеля простого карандаша Анискин выточил пасхальное яичко. На нем даже нашлось место для аббревиатуры «ХВ».
Микроминиатюрист снял процесс производства на видео и выложил на своей странице во «ВКонтакте».
Анискин регулярно удивляет публику своими миниатюрами. Он же является автором крошечного мамонта, который расположился на волосе реального мамонта, маленькой Эйфелевой башни, которая, как и яичко, сделана из карандаша, миниатюрной книги и многих других удивительных творений.
Как сделать пасхальное яичко, размером с маковое зернышко..
ИСТОЧНИК KP.RU