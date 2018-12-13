2018-12-13T14:55:21+03:00
Общество

Отметил день рождения: сибирский Левша к празднику сделал миниатюрную фигурку на волосе мамонта

Высота маленького мамонтенка – 0,17 миллиметра
Татьяна СОЛОВОВА
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На работу мастер потратил два месяца. Фото: Владимир АНИСКИН.На работу мастер потратил два месяца. Фото: Владимир АНИСКИН.
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Сибирский Левша Владимир Анискин не устает удивлять своих поклонников: свою новую микроминиатюру новосибирский левша поместил... на кончик волоса мамонта.

- Этот волос удалось достать в Москве: где именно, меня просили не говорить, - начинает рассказ Владимир.- Этот волос очень жесткий, легко ломается. При сверлении он трескается - в общем, одни сложности с ним.

Саму работу, как оказалось, мастер делал два месяца.

- Сложнее всего было сделать голову мамонтенка: с первого раза она не получилась, пришлось переделывать дважды, - признается Владимир Анискин.

Кстати, эту работу Владимир делал к своему собственному дню рождения (15 декабря ему исполнится 46 лет), и продавать ее не планирует.

- В субботу работа появится в галерее микроминиатюр «Анискин и микроскоп» в Художественном музее : это я сам себе такой подарок на свой день рождения сделаю, - говорит Владимир.

Так что уже 15 декабря новосибирцы смогут ее увидеть.

Cибирский Левша сделал миниатюрную фигурку на волосе мамонта.

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