Появилось видео, как дети подожгли гостиницу «Император» в Новосибирске

Школьница изображала факира. Фото: скриншот с видео с камер наблюдения гостиницы.

В распоряжении редакции КП-Новосибирск оказались эксклюзивные кадры с пожара в гостиничном комплексе «Император», которые сейчас изучают правоохранители и эксперты.

Камера видеонаблюдения сохранила доказательства вины двух детей 10-12 лет, живших по соседству со сгоревшим зданием.

— На кадрах видно, что девочка играла с факелами под стенами «Императора», — рассказал источник в правоохранительных органах. — Школьница поджигала палку и махала ей по сторонам, пытаясь выполнить какие-то художественные элементы. А мальчик в это время подкидывал картонки и деревяшки в костер у стены - именно от этого костра пламя перекинулось на здание.

Камера зафиксировала, что девочка, увидев огонь, даже попыталась его потушить. Она начала закидывать огонь песком и землей. Но, осознав, что ничего не получается, ребятишки бросились наутек.

С семьями детей сейчас работают правоохранительные органы.

— Там у этих детей сложная ситуация, семьи не очень благополучные, — рассказал КП-Новосибирск хозяин гостиничного комплекса Титал Шамоян. — Вряд ли они смогут возместить такой ущерб, я это все прекрасно понимаю.

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