Стали известны причины пожара в гостинице «Император» в Новосибирске: владелец сделал заявление

Ущерб от пожара оценивается в 50 миллионов рублей. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

До глубокой ночи сотрудники МЧС тушили пожар в гостинице «Император» и соседних зданиях, на которые перекинулось пламя. На место ЧП даже выехал глава регионального МЧС Виктор Орлов - он руководил операцией. Чтобы справиться с пожаром, пришлось перекрыть часть автомобильных дорог. Дежурили «скорые», но к счастью, люди в пожаре не пострадали.

— Сообщение о возгорании поступило в 18:50, по прибытии на место было установлено, что горит здание гостиницы «Император». Рядом пристроен магазин мебели и еще одно административное здание. Вероятно, огонь распространился так быстро из-за того, что в качестве наружных стен в здании были использованы горючие материалы, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

МЧСникам удалось ликвидировать открытое горение гостиничного комплекса в 20.29 часов по местному времени. Также пожарные спасли ближайшее здание, где находился мебельный салон и жилой дом.

Эксперты тут же приступили к установлению причин пожара, задействовав специальную лабораторию.

Владелец гостиницы 32-летний Титал Шамоян сообщил, что ему уже известны причины произошедшего.

— Мы просмотрели видео с камер наблюдения и выяснили, что гостиницу подожгли дети, — сообщил КП-Новосибирск Титал Шамоян, владелец «Императора». — Девочка и мальчик в возрасте 10-12 лет, развели костер между двумя зданиями. Камера зафиксировала даже, как они носили в этот костер мусор, картонки. Девочка пояснила, что они туда еще кинули три зажигалки. От костра загорелся фасад, ну, а дальше вы все знаете.

Мужчина уже написал заявление в полицию, детей, по чьей вине случилось ЧП, нашли. Они живут в соседних домах и часто гуляют около гостиницы. Если вина детей будет доказана, их родителям придется возмещать ущерб:

— Это порядка 50 млн рублей, — говорит Титал Шамоян. — Я пока не знаю, когда мы сможем снова открыть гостиницу. Работала она у нас с 2017 года.

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