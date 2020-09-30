В Октябрьском районе новосибирцы заметили столб дыма: рассказываем, что произошло

В Новосибирске в районе площади Инженера Будагова очевидцы заметили столб дыма. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Новосибирске в районе площади Инженера Будагова очевидцы заметили столб дыма. Его засняли на видео автомобилисты, позже ролик попал в сеть. Там горел частный дом.

— Сообщение о пожаре поступило в районе половины седьмого вечера. По прибытии на место оказалось, что горел частный одноэтажный жилой дом. Ликвидировать возгорание пожарным удалось за 12 минут. Хозяева жилища находись на месте происшествия, но не пострадали. С их слов в момент ЧП в доме никого не было, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, недавно в Новосибирске произошел крупный пожар в гостинице «Император». Пламя перекинулось и на соседние постройки, в том числе и на находившийся рядом мебельный магазин. В результате случившегося никто не пострадал, тушили пожар около двух часов.

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